Тело мальчика было обнаружили недалеко от поселка Горчуха

Тело мальчика было обнаружили недалеко от поселка ГорчухаПодросток ушел из дома 24 июня. Мальчика нашли утонувшим недалеко от поселка Горчуха 3 июля.Данную информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Костромской области. В последний раз подростка видели на берегу водоема. На теле костромича не было повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Погибший жил с диагнозом эмбриональная рабдомиосаркома. Средства на его лечение уже собирались неравнодушными костромичами. У матери подростка осталось трое детей.