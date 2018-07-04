Предыдущий глава департамента перешел на другую работу

Предыдущий глава департамента перешел на другую работу3 июля В Костромской области назначен новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщает пресс-служба губернатора области, им стал первый заместитель бывшего директора - Евгений Канин.Евгений работает в департаменте транспорта и дорожного хозяйства более 7 лет. Он прошел путь от главного специалиста-эксперта до первого заместителя руководителя, курирующего вопросы дорожной деятельности.Бывший глава ведомства Виталий Ушанов покинул пост в связи с переходом на другую работу.