Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, чем руководствовались эксперты Bank of America, которые предсказали повторение сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов. Он добавил, что не станет вступать со специалистами в дискуссию.В Кремле прокомментировали прогнозы о грядущем масштабном экономическом кризисе в России, который сравнили с дефолтом 1998 года. Отвечая на просьбу журналистов оценить предупреждения экспертов Bank of America, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что не знает, чем они руководствовались специалисты.Более того, государственный деятель изъявил желание не вступать со специалистами дискуссию. На реплику "Значит, все будет хорошо" Песков ответил: "Наверняка".Ранее аналитики Bank of America спрогнозировали, что на мировом фондовом рынке может повториться мировой кризис 1997–1998 годов. По их словам, об этом свидетельствует схожая динамика рынков, передает .Текущую ситуацию сравнили с периодом, который предшествовал событиям 1998 года, когда в азиатском регионе произошел мировой экономический кризис. Тогда же в России начался дефолт. "Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран – все это похоже на эхо того, что было 20 лет назад", – уточнили эксперты.Напомним, что 14 августа 1998 года президент России Борис Ельцин заявил, что девальвации рубля не будет. "Это я заявляю четко и твердо, и я тут не просто фантазирую, это все просчитано", – утверждал он. Однако уже через три дня правительство России и Центробанк заявили о техническом дефолте по государственным ценным бумагам и переходе к плавающему курсу рубля.