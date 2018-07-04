В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением сократить количество аптек. Таким образом, по мнению авторов инициативы, можно добиться повышения качества обслуживания покупателей, а также снизить цены на медикаменты.

В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением сократить количество аптек. Таким образом, по мнению авторов инициативы, можно добиться повышения качества обслуживания покупателей, а также снизить цены на медикаменты.Нововведение планируют запустить в рамках проекта стратегии развития фармацевтической промышленности России. "Одним из важнейших вопросов конкурентной политики в розничном сегменте также нужно считать вопрос ограничения количества аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств", – говорится в заявлении.Эксперты высказались о пользе, к которой приведет такое решение. Они убеждены, что в связи с ростом пунктов продажи лекарств в последнее десятилетие цены на необходимые лекарства будут только расти. Сокращение аптек поможет этого избежать.Торговые точки, как правило, открываются в местах с высоким потоком потенциальных покупателей. Люди вынуждены приобретать лекарства в ближайшей аптеке по завышенным ценам, пишет "".Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что роста цен на лекарства в России не будет. "Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия", – заверила специалист.Ранее сообщалось, что в России ожидается повышение стоимости лекарств на 7% в 2018 году. По мнению экспертов, производители взвинчивают цены, пытаясь компенсировать недополученную выгоду из-за государственного регулирования в сфере жизненно важных препаратов.