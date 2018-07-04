Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.

Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.