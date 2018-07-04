Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-v-rossii-nachali-prodavat-modernizirovannyj-ford-mondeo.html" target="_blank">В России начали продавать модернизированный Ford Mondeo</a> - Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.
[url=http://33live.ru/novosti/04-07-2018-v-rossii-nachali-prodavat-modernizirovannyj-ford-mondeo.html]В России начали продавать модернизированный Ford Mondeo[/url] - Компания Ford доработала функционал своего бизнес-седана Mondeo. Более эффективными стали системы безопасности и LED-оптика. Что особенно приятно, обновление никак не отразилось на цене автомобиля.