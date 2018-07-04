В важнейших российских министерствах появятся отдельные заместители министра по цифровому развитию.

В важнейших российских министерствах появятся отдельные заместители министра по цифровому развитию.По словам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, так называемые Chief Digital Officer (CDO) станут "агентами изменений цифровой экономики". Он также отметил, что работа по развитию в России цифровой экономики и реализации соответствующей программы вышла на новый уровень, когда появился профильный вице-премьер (эту должность занимает Максим Акимов).В июне Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, в котором предусматривается увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 8 до 10 человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18, сообщает ТАСС.