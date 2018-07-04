Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна.
Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна.
С 6 по 8 июля в Суздале в третий раз пройдет фестиваль для любителей и мастеров велоспорта. Участников и гостей «Велолета» ждет насыщенная программа для всех возрастов.
В программу велофестиваля вошли велопробег от Соборной площади Владимира до Суздаля, велобиатлон на Ильинском лугу, маунтинбайк, критериум (круговая гонка), триатлон, гонка на велосипедах без педалей — беговелах — для детей старше двух лет, а также рыбалка на берегу Каменки, выставка необычных велосипедов, экскурсии и спортивные праздники.
Желающие обязаны подать заявку на сайте фестиваля. Для участия в массовых мероприятиях можно будет регистрироваться прямо в день проведения на Торговой площади. Главным призом «Велолета» станет велосипед, который может выиграть любой участник.
Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна. Благотворительный взнос составит две тысячи рублей, а маршрут велопробега, запланированный по живописным историческим местам, протянется на 100 километров.