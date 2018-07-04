Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна.

Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна.С 6 по 8 июля в Суздале в третий раз пройдет фестиваль для любителей и мастеров велоспорта. Участников и гостей «Велолета» ждет насыщенная программа для всех возрастов.В программу велофестиваля вошли велопробег от Соборной площади Владимира до Суздаля, велобиатлон на Ильинском лугу, маунтинбайк, критериум (круговая гонка), триатлон, гонка на велосипедах без педалей — беговелах — для детей старше двух лет, а также рыбалка на берегу Каменки, выставка необычных велосипедов, экскурсии и спортивные праздники.Желающие обязаны подать заявку на сайте фестиваля. Для участия в массовых мероприятиях можно будет регистрироваться прямо в день проведения на Торговой площади. Главным призом «Велолета» станет велосипед, который может выиграть любой участник.Впервые стартует проект «Спорт во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» с целью сбора средств на развитие и поддержку детей с синдромом Дауна. Благотворительный взнос составит две тысячи рублей, а маршрут велопробега, запланированный по живописным историческим местам, протянется на 100 километров.