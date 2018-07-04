Стороны рассмотрели направления российско-китайского полицейского сотрудничества в приграничных районах и выразили заинтересованность в продолжении деятельности рабочей группы под руководством заместителей министров.

Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с Президентом Интерпола, заместителем Министра общественной безопасности Китайской Народной Республики Мэн Хунвэем. В мероприятии также приняли участие начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук и делегация Министерства общественной безопасности КНР.Владимир Колокольцев высоко оценил результаты взаимодействия МВД России с Международной организацией уголовной полиции – Интерполом и отметил, что через российское бюро ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов. Также была отмечена актуальность и значимость совместных мероприятий в сфере борьбы с терроризмом.Глава МВД России обратил внимание на активное использование российской стороной возможностей Интерпола в целях осуществления международного розыска обвиняемых: «Только в прошлом году в нашу страну их выдано 66. В свою очередь, Россией – 25 фигурантов, разыскивавшихся иностранными партнерами. В том числе лидеры и члены преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы». Российский Министр сообщил о том, что в настоящее время учеты Интерпола интенсивно задействованы для обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Стороны рассмотрели направления российско-китайского полицейского сотрудничества в приграничных районах и выразили заинтересованность в продолжении деятельности рабочей группы под руководством заместителей министров. Очередное заседание предложено провести во второй половине этого года в городе Благовещенске.Глава российского ведомства подчеркнул важность дальнейшего расширения контактов с правоохранительными органами Китая по линии борьбы с преступлениями в сфере экономики, незаконным оборотом наркотиков и иными криминальными проявлениями транснационального характера.Участники встречи обсудили подготовку полицейских кадров на базе образовательных организаций двух ведомств и социальную работу, включая обмен делегациями детей сотрудников МВД России и МОБ КНР, погибших или получивших ранения при выполнении служебного долга.Кроме того, Министр отметил, что российская сторона придает большое значение участию в деятельности Исполнительного комитета Интерпола. Это дает возможность продвижения совместных инициатив, направленных на укрепление международного полицейского сотрудничества.Владимир Колокольцев выразил признательность Мэн Хунвэю за поддержку российской позиции по ряду принципиальных вопросов и поблагодарил за конструктивную беседу.