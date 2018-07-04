Теперь закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале правовой информации.Необходимо напомнить, что закон об усилении контроля в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов был принят Госдумой 21 июня. А уже 27 июня закон был одобрен Советом Федерации.Внесенные поправки подразумевают целый ряд мер, которые призваны защитить права дольщиков. Например, документ предполагает запрет на привлечение средств граждан в долевое строительство через жилищные сертификаты, а также через создание жилищно-строительных кооперативов.Также закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.