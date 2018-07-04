Юбиляры совместной жизни. Во Владимире сегодня чествовали супругов, чей брак испытан временем. Как не надоесть любимому человеку? С чего начинался совместный путь, длиною в целую жизнь? Секреты супружеского долголетия - в репортаже Александра Инина.

Юбиляры совместной жизни. Во Владимире сегодня чествовали супругов, чей брак испытан временем. Как не надоесть любимому человеку? С чего начинался совместный путь, длиною в целую жизнь? Секреты супружеского долголетия - в репортаже Александра Инина.-Любите, пока любится,Ревнуйте, пока ревнуется.Страдайте, пока cтрадается,Мечтайте, пока мечтается.И жизнь, и слёзы, и любовь. Эти пары ничем не отличаются от обычных. Просто однажды встретились, просто поняли, что дальше друг без друга не могут.Валентина и Владимир Теленковы, "золотые" юбиляры: "Увидел и у меня сразу сердце вздрогнула: Батюшки, неужели это моя семья!? Оказалось, точно! Она и есть, Валентина Ивановна, до сих пор моя судьба!"Валентина Ивановна всю трудовую жизнь - в торговле, Владимир Андреевич - на химическом производстве. Вырастили сына и дочь. В этом году отмечают золотую свадьбу. Секрет супружеского долголетия - доверять друг другу.Валентина и Владимир Теленковы, "золотые" юбиляры: -Душа тянется к ней. Вот её нету и уже там сосёт, гложет!- Где задержишься - переживал, но не ревновал. У нас не было ревности. Мы не ревнуем друг друга!Крепче "золотой" свадьбы - "бриллиантовая". Эдуард Владимирович - инженер. Кира Алексеевна - педагог. Встретились на танцах в институте.Кира и Эдуард Николаевы, "бриллиантовые" юбиляры: "Я была тогда в ссоре со своим молодым человеком, но обратила внимание, что стоит стильным совершенно парень, с плечами, брюки дудочкой, и тот мальчик хотел помириться, подойти ко мне. Но этот перебил".Как же не надоесть друг другу за 60 лет? Нужно чувствовать партнёра. Если это дано, то со временем начинаешь понимать вторую половинку без слов.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Это ведь так здорово, когда жизнь прожита не зря, когда подрастают дети. Когда состоялись в профессии, когда есть любимые глаза рядом".Юбиляров супружеской жизни чествуют каждый год перед Днём Петра и Февронии. Некоторые продолжают вести трудовую и общественную деятельность, и вот шести таким парам сегодня ещё вручили медаль "За любовь и верность". И не нужно забывать, что супружеское долголетие в нашей области ещё монетизируется. Прожившим 50 лет полагается 50 тысяч рублей, "бриллиантовым" юбилярам - 60, а прожившие 70 лет в браке получают 70 тысяч рублей.