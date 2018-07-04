Большинство из них оказались не приспособленными для инвалидов

Большинство из них оказались не приспособленными для инвалидовВо Владимире и городе Кольчугино активисты ОНФ провели мониторинг состояния остановок и работы общественного транспорта.Проверка показала, что тактильной плитки для слабовидящих нет ни на одном объекте. Большинство из остановочных пунктов никак не приспособлены для маломобильных групп граждан.Во Владимире на остановке «Площадь Ленина» пандус примыкает только к одной стороне посадочной платформы, а в тротуарной плитке множество выбоин. При этом рядом находятся несколько социальных учреждений, которые посещают люди с ограниченными возможностями. Одним из самых необорудованных оказался остановочный пункт в центре Владимира, расположенный недалеко от Золотых Ворот. Кроме висящего знака «Остановка» там ничего нет.Выявленные нарушения активисты ОНФ во Владимирской области передали муниципальным властям.