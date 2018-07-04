Теперь каждый желающий в режиме онлайн может узнать о процессе ремонта

Теперь каждый желающий в режиме онлайн может узнать о процессе ремонта3 июля администрация Владимира сообщила, что каждый теперь в режиме онлайн может узнать, где ремонт завершился, где начнется, а в каких местах только планируется в текущем году.Идею о создании такой карты городские власти взяли у департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области. Там, в разделе «Дорожная деятельность» размещена информация о ремонте сети дорог региона на 2018 год. Теперь такая карта есть и на сайте администрации ВладимираВсе объекты обозначены метками: синяя метка означает, что на ремонт объекта ведутся торги, оранжевая говорит, что работы ведутся, а зелеными обозначены уже отремонтированные участки. Кроме того, здесь же можно ознакомиться с конкретными адресами, где будет проводиться в 2018 году ремонт (в том числе дворовых территорий), а также с объемом и стоимостью работ.