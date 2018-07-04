Эта проблема наблюдается также в ближайших областях — Костромской, Курской, Ярославской и Рязанской.

Эта проблема наблюдается также в ближайших областях — Костромской, Курской, Ярославской и Рязанской.В период с 2003 по 2015 количество рождившихся во Владимире возросло почти на четверть. Но с 2016 года коэффициент рождаемости начал сокращаться.В 2017 году родилось на 2,3 тысячи детей меньше , чем в 2016 году. По данным Владимирстата, в начале 2018 года показатель рождаемости равен 9,3 на 1000 человек. В целом по России в 2016 году родились 1 млн 888 тысяч человек, а уже в 2017 их число сократилось на 198,4 тысяч. Такая проблема наблюдается не только во Владимире, но и в ближайших областях — Костромской, Курской, Ярославской и Рязанской.Лишь 6% населения в развитых странах сейчас имеют трех и более детей, 40-50% семей с одним ребенком и 11-14% тех, кто живет вообще без детей.Опираясь на мировые демографические стандарты, ситуация в нашей стране не критична, однако проценты говорят об обратном.