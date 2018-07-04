Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от
санкционных списков в отношениях между Россией и США. По словам председателя
нижней палаты парламента, законодательные органы двух стран должны быть открыты
к коммуникациям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от
санкционных списков в отношениях между Россией и США. По словам председателя
нижней палаты парламента, законодательные органы двух стран должны быть открыты
к коммуникациям.
Спикер отметил, что ограничительные списки были придуманы
"на горячую голову" американскими парламентариями. "Нужно уходить от
списков, поднимать занавес, и хорошо, что конгрессмены этот шаг сделали", -
сказал председатель нижней палаты.
Володин назвал абсурдом тот факт, что президенты России и
США встречаются, а законодатели закрылись от коммуникаций. "Мы всегда были
открыты. Конгресс занавес свой опустил", – добавил законодатель. По его словам,
вопрос санкционных списков остался за скобками на встрече парламентариев двух
стран.
Накануне делегация конгресса США, возглавляемая
сенатором-республиканцем от штата Алабама Ричардом Шелби, встретилась на
Охотном Ряду с депутатами Госдумы. Американцы выразил благодарность Вячеславу
Володину за гостеприимство. Гости из Соединенных Штатов посетили зал пленарных
заседаний нижней палаты парламента и остались под впечатлением от работы российских коллег.
Шелби выразил надежду, что отношения двух стран будут
улучшаться даже несмотря на имеющиеся трудности. Конгрессмен подчеркнул, что
Москва и Вашингтон могут конкурировать, к примеру, в спорте, но не должны быть
врагами.
Встреча парламентариев была высоко оценена экспертами. Так,
политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов
назвал переговоры американских и российских законодателей прорывом. Он отметил
численность делегации США и ее политический вес. Это, полагает аналитик,
придает большое значение их официальному визиту и дает основания предполагать,
что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может многое
поменять в двухсторонних отношениях.
Делегация конгресса США пробудет в России с официальным
визитом до 5 июля. В ее состав входят, помимо Ричарда Шелби, представитель
Луизианы Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен,
законодатель из Южной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представитель
Монтаны Стив Дэйнс, а также член американского парламента от Техаса Кей
Грейнджер.