Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от санкционных списков в отношениях между Россией и США. По словам председателя нижней палаты парламента, законодательные органы двух стран должны быть открыты к коммуникациям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться отсанкционных списков в отношениях между Россией и США. По словам председателянижней палаты парламента, законодательные органы двух стран должны быть открытык коммуникациям.Спикер отметил, что ограничительные списки были придуманы"на горячую голову" американскими парламентариями. "Нужно уходить отсписков, поднимать занавес, и хорошо, что конгрессмены этот шаг сделали", -сказал председатель нижней палаты.Володин назвал абсурдом тот факт, что президенты России иСША встречаются, а законодатели закрылись от коммуникаций. "Мы всегда былиоткрыты. Конгресс занавес свой опустил", – добавил законодатель. По его словам,вопрос санкционных списков остался за скобками на встрече парламентариев двухстран.Накануне делегация конгресса США, возглавляемаясенатором-республиканцем от штата Алабама Ричардом Шелби, встретилась наОхотном Ряду с депутатами Госдумы. Американцы выразил благодарность ВячеславуВолодину за гостеприимство. Гости из Соединенных Штатов посетили зал пленарныхзаседаний нижней палаты парламента и остались под впечатлением от работы российских коллег.Шелби выразил надежду, что отношения двух стран будутулучшаться даже несмотря на имеющиеся трудности. Конгрессмен подчеркнул, чтоМосква и Вашингтон могут конкурировать, к примеру, в спорте, но не должны бытьврагами.Встреча парламентариев была высоко оценена экспертами. Так,политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисовназвал переговоры американских и российских законодателей прорывом. Он отметилчисленность делегации США и ее политический вес. Это, полагает аналитик,придает большое значение их официальному визиту и дает основания предполагать,что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может многоепоменять в двухсторонних отношениях.Делегация конгресса США пробудет в России с официальнымвизитом до 5 июля. В ее состав входят, помимо Ричарда Шелби, представительЛуизианы Джон Кеннеди, сенатор от штата Северная Дакота Джон Хувен,законодатель из Южной Дакоты Джон Тун, из Канзаса – Джерри Моран, представительМонтаны Стив Дэйнс, а также член американского парламента от Техаса КейГрейнджер.