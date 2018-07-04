Звезда российских сериалов Павел Прилучный напугал поклонников новостью о госпитализации. Оказалось, что ничего страшного с любимцем публики не случилось.

Звезда российских сериалов Павел Прилучный напугалпоклонников новостью о госпитализации. Оказалось, что ничего страшного слюбимцем публики не случилось.Павел попал в больницу с подозрением на сердечный приступ.Артиста осмотрел кардиолог, однако проблем с сердцем врач не обнаружил. Прилучногоперенаправили в дневной стационар отделения неврологии.Любимцу публики поставили диагноз "невроз", прописалинеобходимое восстановительное лечение и курс капельниц. Артист денек отлежался, успелсъездить по делам и вернулся домой.Теперь каждый день Павел наведывается вгоспиталь, чтобы "прокапаться". Сегодня, 4 июля, после очередной процедуры,врачи провели осмотр и разрешили актеру посетить закрытый показ его новогофильма "Килиманджара" в кинотеатре в Нескучном саду, сообщает сайт "Московский Комсомолец".Напомним, ранее ПавелПрилучный на своей официальной страничке в социальной сети Instagramопубликовал в приложении Stories видео, на котором запечатлен лежащим на койкес капельницей в руке. "Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился кподписчикам артист.Поклонники звезды российских сериалов тут же завалилиПрилучного вопросами, а журналисты принялись названивать супруге артиста Агате Муцениеце. Молодая женщина поспешилауспокоить взволнованную общественность. Она заявила прессе, что с ее супругомвсе в порядке и повода беспокоится о здоровье любимца публики нет.Добавим, что недавно супругипорядком взволновали поклонников, дав понять, что в семье наступил кризис.Фанаты подумали, что развод не за горами. К счастью, пара смогла найти общийязык, хоть и с трудом.