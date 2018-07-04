Звезда российских сериалов Павел Прилучный напугал
поклонников новостью о госпитализации. Оказалось, что ничего страшного с
любимцем публики не случилось.
Звезда российских сериалов Павел Прилучный напугал
поклонников новостью о госпитализации. Оказалось, что ничего страшного с
любимцем публики не случилось.
Павел попал в больницу с подозрением на сердечный приступ.
Артиста осмотрел кардиолог, однако проблем с сердцем не обнаружил. Прилучного
перенаправили в дневной стационар отделения неврологии.
Любимцу публики поставили диагноз "невроз", прописали
необходимое восстановительное лечение и курс капельниц. Артист денек отлежался, успел
съездить по делам и вернулся домой.
Теперь каждый день Павел наведывается в
госпиталь, чтобы "прокапаться". Сегодня, 4 июля, после очередной процедуры врачи провели осмотр и разрешили актеру посетить закрытый показ его нового
фильма "Килиманджара" в кинотеатре в Нескучном саду, сообщает сайт "Московский Комсомолец".
Напомним, ранее Павел
Прилучный на своей официальной страничке в социальной сети Instagram
опубликовал в приложении Stories видео, на котором запечатлен лежащим на койке
с капельницей в руке. "Друзья, берегите свое здоровье!" – обратился к
подписчикам артист.
Поклонники звезды российских сериалов тут же завалили
Прилучного вопросами, а журналисты принялись названивать супруге артиста Агате Муцениеце. Молодая женщина поспешила
успокоить взволнованную общественность. Она заявила прессе, что с ее супругом
все в порядке и повода беспокоится о его здоровье нет.
Добавим, что недавно пара порядком взволновала поклонников, дав понять, что в семье наступил кризис.
Фанаты подумали, что развод не за горами. К счастью, супруги смогли найти общий
язык, хоть и с трудом.