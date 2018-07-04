Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич, ставший героем встречи 1/8 финала против датчан, объяснил, как ему удалось отбить три пенальти. Кроме того, он похвалил сборную России, с которой хорватам предстоит сыграть в четвертьфинале турнира.

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич, ставший героем встречи 1/8 финала против датчан, объяснил, как ему удалось отбить три пенальти. Кроме того, он похвалил сборную России, с которой хорватам предстоит сыграть в четвертьфинале турнира."Я был уверен в себе перед серией пенальти с Данией. За день до матча я взял шесть пенальти на тренировке. Было трудно, давление было очень большим. Я не герой Хорватии, я лишь наслаждаюсь этими днями. Герой не я, а вся команда", — цитирует Субашича Чемпионат.com.Также хорватский вратарь дал оценку сопернику по четвертьфиналу. "У сборной России сильная команда и сильные футболисты. К тому же она играет дома на глазах у тысяч болельщиков. Нам будет нелегко", — отметил Субашич.Напомним, что сборные России и Хорватии встретятся в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.