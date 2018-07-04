Ответит за смерть подростка. В Гусь-Хрустальном решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора школы по статье халатность. 22 мая на стадионе военной части в Ковровском районе, во время учебных сборов десятиклассник из Гусь-Хрустального потерял сознание и умер. По заключению экспертов, смерть юноши наступила от острой сердечной недостаточности. Как выяснилось, у парня были проблемы со здоровьем. И справку об этом медики передали заместителю директора школы.

Ответит за смерть подростка. В Гусь-Хрустальном решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора школы по статье "халатность". 22 мая на стадионе военной части в Ковровском районе, во время учебных сборов десятиклассник из Гусь-Хрустального потерял сознание и умер. По заключению экспертов, смерть юноши наступила от острой сердечной недостаточности. Как выяснилось, у парня были проблемы со здоровьем. И справку об этом медики передали заместителю директора школы. А ранее сам подросток предоставлял в школу меддокументы. Но зам директора проигнорировал эти сведения и включил парня в список участников сборов наравне со всеми. В итоге юноша отправился на учебные сборы, противопоказанные ему по состоянию здоровья, и там умер от физической нагрузки.