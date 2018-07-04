Вот как выглядит пятерка районов-лидеров, пользующихся наибольшей популярностью у участников долевого строительства в новостройках столицы.
Эксперты аналитической IT-платформы bnMap.pro выявили пятерку районов-лидеров, пользующихся наибольшей популярностью у участников долевого строительства в новостройках Москвы.
№1 рейтинга — Солнцево
Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 130 тысяч кв. м
Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 7,5%
Популярность района обусловлена, в первую очередь, наличием здесь большого объема экспозиции, представленного двумя масштабными комплексами, предусматривающими комплексное освоение территории.
№2 рейтинга — Хорошево-Мневники
Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 80 тысяч кв. м
Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 4,7%
Объем экспозиции района Хорошево-Мневники представлен большим количеством проектов на реализации (12 шт.), хотя далеко не все из них имеют высокий спрос со стороны участников долевого строительства.
№3 рейтинга — Отрадное
Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 65 тысяч кв. м
Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,7%
неплохие показатели Отрадного, так же, как и района Чертаново Южное, были обусловлены высокими объемами участия в долевом строительстве преимущественно в масштабных проектах.
№4 рейтинга — Даниловский
Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 62 тысячи кв. м
Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,6%
Основной вклад - 37,2 тыс. кв. м – был внесен в данный показатель масштабным ЖК ЗИЛАРТ, проектная площадь которого составляет 950 тыс. кв. м.
№5 рейтинга — Чертаново Южное
Площадь лотов, в зарегистрированных сделках ДДУ — 60 тысяч кв. м
Доля от общего количества ДДУ, зарегистрированных в Москве — 3,5%
Здесь самым популярным проектом объектом являлся ЖК "Аннино Парк", в котором за прошедший 2017 год подписано договоров на 32,3 тыс. кв. м.