Постоянные переработки вредны для здоровья, но порой мы даже не подозреваем, насколько. Учёные выяснили, что женщины, работающие более 45 часов в неделю, больше других рискуют услышать диагноз диабет второго типа. Почему мужчины не подвержены такой опасности?

Учёные не раз говорили о том, что постоянные переработки вредны для здоровья и что четырёхдневная рабочая неделя может спасти человечество от неврозов и экологической катастрофы. Более того, специалисты рекомендуют мужчинам работать не более 47 часов в неделю, а женщинам, которые загружены ещё и домашними заботами, – не более 34.И именно женщинам стоит всерьёз отнестись к подобным советам, ведь, помимо недосыпа, усталости и стресса, их подстерегает ещё одна опасность – сахарный диабет. Канадские учёные из нескольких научных центров доказали, что у женщин, работающих более 45 часов в неделю, риск развития этого заболевания повышается более чем на 60%.По словам медиков, в предыдущих работах уже указывалась связь между увеличением рабочего времени и риском развития диабета, но большинство таких исследований было сосредоточено на мужчинах. Чтобы восполнить пробел, теперь было необходимо отследить аналогичные корреляции у женщин.В наблюдательном исследовании, о котором сообщает портал Science Daily, авторы на протяжении 12 лет (с 2003 по 2015 год) отслеживали показатели здоровья 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет, используя данные Национального обследования здоровья и медицинские записи.Участников разделили на четыре группы в соответствии с количеством рабочих часов: первая работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая 34-40 часов, третья 41-44 часа, а четвёртая – 45 часов и более.При этом специалисты учитывали ряд факторов риска, которые также могут повлиять на состояние здоровья, к примеру, возраст, семейное положение, наличие детей, место жительства, медицинское обслуживание, вес, образ жизни и наличие вредных привычек.Кроме того, принимался во внимание фактор рабочего места, например, рабочие смены, количество рабочих недель в году, а также была ли работа сидячей или более активной.За период мониторинга каждый десятый участник услышал диагноз "сахарный диабет второго типа", причём чаще всего это были мужчины, люди пожилого возраста или же люди с лишним весом.Однако у мужчин продолжительность рабочей недели не была связана с повышенным риском заболевания. Напротив, среди мужчин-трудоголиков процент диабетиков оказался совсем небольшим. А вот среди женщин картина была совершенно иная.Представительницы слабого пола, работающие 45 часов в неделю и более, на 63% чаще страдали от диабета по сравнению с теми, кто работал 35-40 часов. Причём другие факторы риска вроде курения, уровня физической активности или индекса массы тела, как оказалось, играли в данном случае незначительную роль.Авторы отмечают, что их работа носила наблюдательный характер, поэтому говорить о конкретных эффектах и перестройках внутри организма они не могут. Кроме того, в исследовании учитывались лишь данные о диабете второго типа, а, как известно, каждый 20-й взрослый человек подвержен также развитию диабета первого типа.Очевидного объяснения гендерных различий у учёных тоже пока нет. Хотя есть гипотеза, что в случае с женщинами свою роль играют домашние обязанности (чаще всего именно женщины занимаются уборкой, приготовлением еды, занятиями с детьми, покупкой продуктов и так далее). Во-первых, это дополнительная нагрузка, которая влияет на усталость и уровень стресса, и в "суммарном виде" она также может приравниваться к своего рода работе. Во-вторых, у женщин часто попросту не хватает времени, чтобы вести здоровый образ жизни, высыпаться и следить за здоровьем.Медики полагают, что продолжительный рабочий день, дополненный ещё и домашними делами, вызывает в женском организме хроническую стрессовую реакцию, и это увеличивает риск гормональных сбоев, в том числе и возникновения резистентности к инсулину.Между тем, согласно глобальным оценкам, к 2030 году число взрослых пациентов с сахарным диабетом в мире возрастёт до 439 миллионов, что на 50% больше, чем в 2010 году. В связи с этим необходимо продолжать поиск факторов риска, а также разрабатывать новые стратегии для профилактики и лечения этого заболевания, заключают исследователи.Научная статья по итогам новой работы была опубликована в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.Напомним, что ранее учёные назвали главную врачебную ошибку при диагностике диабета, а также заявили, что его больше нельзя делить на два типа.