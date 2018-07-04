Мужчина поблагодарил сотрудников полиции ОМВД России по району Соколиная гора за то, что они помогли вернули ему похищенный электроскутер...

Мужчина поблагодарил сотрудников полиции ОМВД России по району Соколиная гора за то, что они помогли вернули ему похищенный электроскутер.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель сообщил о том, что неизвестный похитил его электроскутер, ранее припаркованный на проспекте Буденного.На следующий день сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого на Госпитальном Валу. Им оказался 22-летний житель столицы. Похищенный электроскутер был изъят и возвращен владельцу.Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и ответственное отношение к службе.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73