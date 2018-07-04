Актер Ахмед Бест признался поклонникам, что чуть не покончил с собой из-за роли в саге Звездные войны. Мужчина обнародовал в Сети трогательный пост.

Актер Ахмед Бест признался поклонникам, что чуть не покончил с собой из-за роли в саге "Звездные войны". Мужчина обнародовал в Сети трогательный пост.По словам артиста, одна из ключевых ролей в его карьере могла привести к летальному исходу. Он заявил, что получил из-за своей работы в саге шквал критики, что отразилось на его душевном состоянии."В следующем году будет 20 лет с тех пор, как я столкнулся с волной негатива в СМИ, которая до сих пор влияет на мою карьеру. В этом месте я практически совершил самоубийство", – написал артист в Twitter. Он добавил, что не жалеет о том, что изменил мнение, так как судьба наградила его замечательным сыном. "Я выжил, и этот маленький парень стал даром за мое выживание"– добавил Бест.Артист не уточнил, что речь идет именно о его съемках во всемирно известной саге "Звездные войны". Бест впервые появился в одном из фильмов франшизы в роли нелепого персонажа Джа-Джа Бинкса.Комический герой был с холодом встречен зрителями. Многие критики посчитали его сюжетную линию бессмысленной и заявили, что создатели тем самым хотели привлечь к фильму детскую аудиторию. В персонаже также увидели высмеивание негритянского населения Вест-Индиииз-за акцента героя.Напомним, что Джа-Джа Бинкс – неуклюжий гунганс планеты Набу из киновселенной "Звездных войн". Он является первым представителем своей расы в Галактическом Сенате. Его неловкость часто приносила неприятности ему, а также друзьям и врагам.