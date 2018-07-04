Появились подробности смерти Полины Лобановой. По основной версии, 20-летняя красотка покончила с собой.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-zvezda-doma-2-pokonchila-s-soboj-posle-dnya-rozhdeniya.html" target="_blank">Звезда Дома-2 покончила с собой после дня рождения</a> - Появились подробности смерти Полины Лобановой. По основной версии, 20-летняя красотка покончила с собой.
[url=http://33live.ru/novosti/04-07-2018-zvezda-doma-2-pokonchila-s-soboj-posle-dnya-rozhdeniya.html]Звезда Дома-2 покончила с собой после дня рождения[/url] - Появились подробности смерти Полины Лобановой. По основной версии, 20-летняя красотка покончила с собой.