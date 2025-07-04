Эти стобалльные результаты распределились по семи предметам.

В регионе завершается основной период Единого государственного экзамена, и уже есть предварительные результаты. областного Министерства образования, 42 участника ЕГЭ набрали максимальные 100 баллов по различным предметам. Из них 37 — это выпускники текущего года, а пятеро — прошлых лет.Эти стобалльные результаты распределились по семи предметам: 13 по русскому языку, 12 по химии, 4 по информатике, по 3 по литературе и обществознанию, 2 по физике и 1 по географии. Особенно отличились выпускники из Владимира (18 человек), а также из Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома и других районов. Отдельно отмечена выпускница СОШ №9 Коврова, которая набрала 200 баллов сразу по русскому языку и литературе.В целом, предварительный анализ показывает стабильно высокие результаты по обязательным предметам. Средний балл по базовой математике в регионе составил 4,24 (выше, чем по РФ — 4,08), а по русскому языку — 61,8 (выше, чем по РФ — 60,07). Также выше среднероссийских показатели по химии, биологии, обществознанию и физике.Окончательные результаты ЕГЭ будут известны после 14 июля, когда будут учтены апелляции и результаты пересдач. Министр образования Светлана Болтунова отметила, что предварительные итоги подтверждают успешное освоение большинством выпускников образовательных стандартов.