Возбуждено уголовное дело.

Руководитель вязниковского текстильного предприятия ООО «Владтекс-экспорт» стал фигурантом уголовного дела по обвинению в невыплате заработной платы 128 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 8,9 миллиона рублей.Как в региональном Следственном комитете, уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Работники предприятия обратились в надзорные органы с жалобами на то, что не получали зарплату с февраля по май текущего года.По версии следствия, директор, несмотря на наличие средств, расходовал поступающие на счета деньги по своему усмотрению на хозяйственные нужды компании, игнорируя обязательства перед персоналом.На данный момент сумма долга уменьшилась на 4,8 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.