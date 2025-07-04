Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» провели познавательный урок по электробезопасности для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел» в Судогодском районе Владимирской области. Мероприятие направлено на профилактику электротравматизма среди подрастающего поколения и формирование культуры безопасного обращения с электричеством.

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» провели познавательный урок по электробезопасности для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел» в Судогодском районе Владимирской области. Мероприятие направлено на профилактику электротравматизма среди подрастающего поколения и формирование культуры безопасного обращения с электричеством.Энергетики в доступной и увлекательной форме рассказали ребятам о правилах обращения с электричеством, объяснили, чем опасны электроприборы, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, а также как вести себя в экстренных ситуациях. Для лучшего усвоения материала были использованы наглядные презентации, тематические видеоролики и интерактивные примеры.Особый интерес у детей вызвала возможность примерить настоящую экипировку электромонтера – защитную каску и диэлектрические перчатки. Ребята смогли почувствовать себя настоящими энергетиками и узнали, как средства индивидуальной защиты могут спасти жизнь при работе с высоким напряжением.В завершение занятия все участники получили красочные памятки с основными правилами электробезопасности, яркие закладки и расписания уроков, которые помогут ребятам повторить изученное.«Проведение уроков по электробезопасности – важная часть нашей работы по профилактике случаев электротравматизма. Мы стремимся донести до ребят, что электричество может быть не только полезным, но и опасным, если не соблюдать необходимые правила», – отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.