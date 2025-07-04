Иван Купала — один из самых таинственных и важных праздников славянского календаря

Иван Купала — один из самых таинственных и важных праздников славянского календаря. В эту ночь наши предки старались заглянуть в будущее. Праздник Ивана Купалы, также известный как Иванов день, Купальская ночь, отмечается с 6 на 7 июля.Иван Купала считается идеальным временем, чтобы узнать о суженом, а возможно, и повлиять на свою судьбу.Вот главные гадания и приметы:Пускание венков по рекеДевушки заранее, до наступления темноты, собирали травы и полевые цветы, плели венки, вкладывая в каждый свои надежды и чувства. Иногда внутрь вплетали маленькую свечу, которую зажигали перед тем, как отпустить венок на воду. Гадание происходило ночью или ближе к рассвету. Девушка подходила к реке, загадывала мысленно желание — обычно о любви и замужестве — и опускала венок на воду. Затем внимательно следила за его движением. Если венок плыл ровно, не тонул и не прибивался к берегу, это сулило скорую встречу с суженым или даже замужество в течение года. Если кружился на месте — в жизни будет неопределенность, любовные отношения — нестабильными. Если венок тонул или быстро приставал к берегу, предсказывали одиночество или разлуку.Поймать венокПарни тоже наблюдали за венками: иногда они ловили понравившиеся венки, чтобы пригласить девушку на танец или на свидание. Так зарождались пары.Прыжки через костерКостры — центральный элемент обряда. Их разжигали за деревней, на возвышенностях или у рек. Огонь зажигался живым способом (трением) и горел до утра. Через пламя прыгали для очищения, девушки и юноши — в парах, чтобы узнать, суждено ли им быть вместе. Если юноша и девушка держались за руки и удачно перепрыгнули пламя, не расцепив ладони, их считали «созданными друг для друга». Искры, идущие за парой, сулили свадьбу.Купальские травы под подушкуОсобое место занимал сбор трав — до восхода солнца, когда, по поверьям, они сами «просят» их сорвать. Эти растения использовали для оберегов, лечения и, конечно, гаданий. Среди популярных трав были полынь, крапива, зверобой. Их складывали в небольшой букет и клали под подушку, при этом девушка произносила специальные слова-заговор «Кто мой суженый-ряженый — тому меня и во сне увидеть».