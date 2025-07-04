Начальная стоимость контракта превышает 19 миллионов рублей.

Во Владимире ищут подрядчика для проведения капитального ремонта крыши исторического здания кинотеатра «Художественный» на улице Большая Московская, 13. Соответствующий тендер на официальном сайте госзакупок.Ранее региональные власти заявляли о планах по восстановлению и повторному открытию этого известного кинотеатра. Здание, построенное в 1788 году, изначально использовалось для торговли и размещения гостиницы, но с 1913 года стало кинотеатром. Первоначально оно носило название «Ампир», но более известно как «Художественный». Сейчас кинотеатр не функционирует.Подрядчика планируют определить в июле. После заключения контракта у него будет время до 31 октября 2025 года на полное завершение работ. Начальная стоимость контракта превышает 19 миллионов рублей.