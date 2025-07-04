Документ доступен для общественного обсуждения.

Минтруд представил проект календаря праздничных и выходных дней, который уже вызвал живой интерес у владимирцев. Документ, опубликованный на сайте проектов правовых актов, доступен для общественного обсуждения.Согласно предварительным данным, нас ждут долгожданные 12 дней новогодних каникул – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.Кроме того, целых пять раз в течение года нас порадуют трехдневные уик-энды: в феврале (с 21 по 23), марте (с 7 по 9), дважды в мае (с 1 по 3 и с 9 по 11) и в июне (с 12 по 14). Дополнительный выходной день, 4 ноября (среда), станет приятным дополнением к рабочему графику.