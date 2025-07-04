Ее открыли всего год назад.

В селе Второво Камешковского района вновь затопило новую хоккейную коробку, открытую всего год назад, 1 июня 2024 года. Видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях, показывают спортивный объект полностью покрытым водой.Местные жители сообщают, что это не первый случай: новая площадка регулярно «превращается в бассейн», поскольку система отвода воды не справляется.Напомним, строительство этой хоккейной коробки стало возможным благодаря региональному социальному проекту «На спорте всем селом». Тогда из бюджета Владимирской области на ее создание был выделен грант в размере 800 тысяч рублей, а также получена поддержка от местного предпринимателя и самих жителей Второво.