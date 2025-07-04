НАЧАТЬ С НУЛЯ.

Как создать благотворительный фондОдин из учредителей фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова – эксперт с большим опытом в некоммерческом секторе. Несмотря на знание сферы, запуск фонда оказался делом непростым. В этом интервью Елена делится, с чего начинается путь, какие сложности могут возникнуть и на что стоит обратить внимание тем, кто только задумывается о создании фонда.ЮРИДИЧЕСКИЕ РИФЫ– Елена, насколько сложно создать благотворительный фонд с нуля?– Мне казалось, что я знаю всё и полностью готова: тридцать лет в некоммерческом секторе, работа с фондами, хорошее понимание процессов. Но когда дело дошло до создания собственного фонда – стало ясно, что всё сложнее, чем кажется. Законодательство у нас непростое, особенно в отношении благотворительных фондов, ведь они управляют финансовыми потоками, которые должны использоваться исключительно на общественно полезные цели. Здесь важно всё: структура управления, оформление и прозрачность отчётности, соответствие уставу. Эти тонкости я, признаюсь, недооценила.– С чего стоит начать, если хочется создать фонд?– Прежде всего – разобраться в законодательстве. Не только в общем регулировании НКО, а именно в правилах, касающихся благотворительных фондов. Например, мало кто знает, что благотворительные программы фонда утверждает высший коллегиальный орган, и нельзя просто так что-то поменять. Ещё есть требование о регулярном аудите – к этому тоже надо быть готовым.– Часто ли возникают сложности при регистрации фонда?– О, да! Очень редко кто проходит регистрацию с первой попытки. Обычно бывают замечания от Минюста – к уставу, к документам. Приходится дорабатывать, уточнять, иногда – подавать заново. Это нормальная практика, и к ней лучше сразу быть готовым. Весь процесс может занять несколько месяцев, а иногда и дольше.ИСПЫТАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ– Что в процессе создания удивило больше всего?– Финансовая структура фонда. Закон требует, чтобы на административные расходы уходило не более 20% бюджета, и в теории это звучит понятно. А вот на практике выясняется, что граница между административными и программными расходами размыта. Что можно считать административным, а что нет? Нам пришлось консультироваться с юристами и бухгалтерами, чтобы разобраться в нюансах. И всё равно вопросы остаются.– А как с командой? Легко ли собрать людей?– Очень сложно. В НКО в целом непросто найти хороших специалистов, а в фонде – тем более. Больше всего трудностей с юристами и бухгалтерами, потому что зарплаты в коммерческом секторе выше. В благотворительности же важно, чтобы человек не просто "ходил на работу", а разделял ценности фонда, понимал, зачем он здесь.– Насколько важно быть открытыми?– Прозрачность – это не просто слово, это основа доверия. Благотворительные фонды не могут ссылаться на коммерческую тайну – всё должно быть открыто. Я считаю, что сайт фонда с полным описанием проектов, отчётами, информацией о руководстве – это не формальность, а необходимость. Люди должны видеть, на что идут их пожертвования.СОВЕТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ– Первый год – всегда сложный. Как пережить его?– Это, действительно, самый трудный период. Надо арендовать офис, закупить технику, нанять сотрудников – и всё это при жёстком ограничении административных расходов.Закон не учитывает, что в первый год расходы будут непропорционально высокими. Приходится искать компромиссы: подавать на гранты, привлекать партнёров, искать ресурсы, экономить буквально на всём. Это требует большого терпения и гибкости.– Три главных совета тем, кто только собирается открыть фонд?– Первый совет – не пытайтесь всё делать в одиночку. Общайтесь с коллегами, консультируйтесь с юристами и бухгалтерами. Второй – будьте готовы к бюрократии. И третий – с самого начала выстраивайте систему прозрачности. Это залог доверия. А без доверия в благотворительности ничего не получится.– У вас был выбор не делать этого. Почему всё-таки стоило пройти этот путь?– Да, это трудно. Да, ошибок не избежать. Но если всё делать правильно, фонд может реально менять жизни людей. А это стоит любых усилий.Малашенко Наталия , участник проекта «. Научился? Поделись!»