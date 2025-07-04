После прокурорских проверок возбудили пять уголовных дел.

За первое полугодие 2025 года компании Владимира накопили 1,2 миллиона рублей задолженности по заработной плате перед своими сотрудниками. После прокурорских проверок по фактам невыплат более двух месяцев возбудили пять уголовных дел., что у этих компаний была финансовая возможность выплатить деньги, но вместо этого средства направлялись на хозяйственные нужды предприятий и оплату труда руководства.Четыре из пяти организаций погасили задолженность перед работниками. В отношении пятой компании прокуратура обратилась в суд. В интересах 16 сотрудников были поданы исковые заявления не только о взыскании долгов по зарплате, но и о компенсации морального вреда.Суд поддержал требования прокуратуры. Исполнение судебного решения, а также расследование уголовного дела остаются под контролем надзорного ведомства.