14-летний подросток не справился с управлением.

В деревне Сергеиха Камешковского района 14-летний подросток, управляя кроссовым мотоциклом без шлема и водительских прав, не справился с управлением. Ребенок погиб.По данным администрации района, парень выехал за пределы дороги у дома №58 по улице Фрунзе, упал и ударился головой о бетонное препятствие. От полученных травм он скончался на месте. Отмечается, что мотоцикл не был зарегистрирован.Ранее , что во Владимирской области в мае вдвое выросло число ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. Так, в Селивановском районе 12-летний подросток на квадроцикле сбил 4-летнего ребенка.