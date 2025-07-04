В рамках форума пройдут тематические дискуссии и экспертные сессии по навигационным технологиям в транспортной отрасли, энергетике, связи, агропромышленном секторе и других сферах, а также синхронизации систем и защите данных в современных условиях.

Вопросы защиты критической инфраструктуры и технологической независимости страны обсудят на форуме "Навигационная безопасность", который пройдет в Чебоксарах 3-4 июля."Столица Чувашии станет площадкой для одного из главных событий в сфере навигации и цифровой инфраструктуры - Навигационного форума. В течение двух дней представители власти, бизнеса и науки обсудят ключевые вызовы и решения в области навигационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и технологической независимости страны. <…> Итоги форума лягут в основу совместных инициатив, направленных на укрепление цифрового суверенитета и повышение устойчивости ключевых отраслей экономики", - отмечается в сообщении.В рамках форума пройдут тематические дискуссии и экспертные сессии по навигационным технологиям в транспортной отрасли, энергетике, связи, агропромышленном секторе и других сферах, а также синхронизации систем и защите данных в современных условиях. Центральным событием форума станет пленарное заседание "Навигационная безопасность как один из базисов развития экономики России в XXI веке", участники которого рассмотрят системные меры по укреплению национального лидерства в сфере навигации и синхронизации.В работе форума примут участие представители Минпромторга России, ведущих российских и международных промышленных ИТ-компаний, научных центров, а также эксперты из стран Евразийского пространства."Форум в Чебоксарах - это стратегическая возможность сверить позиции государства, науки и бизнеса по важнейшему технологическому направлению. Мы уверены, что обсуждения на площадке форума станут отправной точкой для новых решений, способствующих укреплению технологического суверенитета страны", - отметил глава АО "ВНИИР-Прогресс", генерального партнера форума, Владислав Костин.