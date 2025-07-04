Суд продолжает рассматривать иск мамы Ирины Кировой к Областному перинатальному центру.

В суде по делу о гибели роженицы Ирины Кировой появился важный свидетель и новое доказательство.2 июля во Фрунзенском районном суде состоялось очередное заседание по иску матери Ирины, Надежды Корняковой, к Областному перинатальному центру (ОПЦ) о возмещении морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Несмотря на продолжающееся расследование уголовного дела о смерти Ирины и ее нерожденных дочерей, Надежда Васильевна добивается справедливости в гражданском суде, стремясь установить правду о причинах трагедии.На заседании был допрошен новый свидетель со стороны истцов, а главное – к делу приобщен оригинал диска с результатами МРТ-исследования матки Ирины, сделанного осенью 2022 года. Надежда Корнякова и ее адвокат Елена Кулакова считают, что этот диск опровергает версию ОПЦ о плохом состоянии матки как причине разрыва и последующей смерти Ирины. Представитель ОПЦ пытался препятствовать приобщению диска к делу, но суд удовлетворил ходатайство истцов.Ожидается, что в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, возможно, в Санкт-Петербурге. Результаты экспертизы, по мнению истцов, могут пролить свет на причины трагедии и повлиять на решение суда.