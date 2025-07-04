В результате инцидента никто не пострадал.

Рано утром, 4 июля, в Киржаче произошел пожар на трансформаторной подстанции. Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 02:57, информирует главное управление МЧС России по Владимирской области.На место происшествия, расположенное по адресу улица Привокзальная, 3, недалеко от железнодорожного и автовокзала, оперативно прибыли 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Огонь охватил площадь в 75 квадратных метров.В результате инцидента никто не пострадал. Дознаватели МЧС предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание.