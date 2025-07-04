Украдено техники на сумму свыше 4,6 млн рублей.

Ковровская городская прокуратура завершила расследование и передала в суд дело о крупном мошенничестве, в котором обвиняются двое уроженцев Республики Дагестан. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора, и теперь решение о виновности и наказании будет принимать Ковровский городской суд Владимирской области.Согласно материалам дела, преступление было совершено в начале февраля текущего года с использованием служебного положения работника торговой организации. Водитель погрузчика, знакомый обвиняемых, изготовил фиктивные документы на отгрузку крупной партии мототехники – 22 мотоциклов и 1 квадроцикла – создав видимость ее законного приобретения. Он также обеспечил доступ злоумышленников на склад.Воспользовавшись подложными документами, обвиняемые незаконно проникли на территорию склада, похитили мотоциклы и квадроцикл, погрузив их в арендованный автомобиль с подменными номерами, и скрылись.Ущерб от действий мошенников превысил 4,6 миллиона рублей. Следствие установило, что похищенное имущество было вывезено за пределы Владимирской области с целью дальнейшей перепродажи в другом регионе. Уголовное дело в отношении организатора преступления, водителя погрузчика, расследуется отдельно.