На предприятии по производству льняных тканей во Вязниках сотрудники не получали положенные деньги. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора

На предприятии по производству льняных тканей во Вязниках сотрудники не получали положенные деньги. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании — его подозревают в длительной невыплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, с февраля 2025 года директор не выплачивал зарплату 111 действующим сотрудникам и 17 уволенным. Общая сумма долга —