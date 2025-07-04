Депутат провел прием граждан.

Во время региональной недели депутат Госдумы Игорь Игошин провел прием граждан во Владимире, где жители области обращались с вопросами социального характера. Среди обращений: проблемы с обеспечением льготными лекарствами, трудоустройство, создание реабилитационного центра для участников СВО в Коврове и приобретение мебели для больницы в Меленках.Особое внимание уделено семьям участников СВО, особенно в вопросах поступления детей в вузы. Депутат подчеркнул, что инициировано и принято 130 законов в помощь участникам СВО и их семьям, включая льготы при поступлении в вузы.Также были подняты вопросы вывоза мусора. Депутат отметил, что скоро ответственность за чистоту площадок перейдет к одной организации, что должно решить проблему. Все обращения приняты в работу.«Приемы граждан - важная часть моей депутатской работы. Всегда стараюсь помочь людям в решении, возникших у них, трудностей. Вот и на этот раз принял все обращения в работу», — отметил Игорь Игошин в своих соцсетях.