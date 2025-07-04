Инцидент произошел 3 июля в одном из торговых центров на улице Студенческой. Маленькая жительница Владимира попыталась достать игрушку из автомата вручную, когда она не выпала после оплаты.

Инцидент произошел 3 июля в одном из торговых центров на улице Студенческой. Маленькая жительница Владимира попыталась достать игрушку из автомата вручную, когда она не выпала после оплаты. В этот момент механизм провернулся, и пальцы ребенка оказались зажаты внутри устройства. На место происшествия выехала бригада поисково-спасательного отряда города Владимира. Разбор автомата занял около 30 минут —