Работы стартовали в июне.

Под руководством главы города Владимира состоялось совещание, посвященное масштабной реконструкции Вокзальной площади. В обсуждении приняли участие заместители главы, представители подрядных организаций и профильные эксперты.Реализация проекта, стартовавшего в июне, предусматривает создание комфортных зон отдыха, удобных пешеходных маршрутов, обустройство ста парковочных мест и внедрение современной системы видеонаблюдения. В следующем году планируется модернизация инженерных коммуникаций и начало работ по благоустройству территории.С заботой о горожанах будет организована выделенная полоса для общественного транспорта и обеспечены временные проезды. Кроме того, ведется активная работа по расширению парковочного пространства в непосредственной близости от площади.В ближайшие два года запланирован капитальный ремонт улицы Вокзальной и улучшение пешеходных зон, ведущих к вокзалам со стороны улиц Урицкого и Карла Маркса. Глава города дал поручение начать соответствующие работы уже в текущем году.