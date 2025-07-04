Теперь правила катания на арендных электросамокатах во Владимире стали строже: с 4 июля вступили в силу новые городские правила. Как рассказали на брифинге в мэрии, изменения направлены на

Теперь правила катания на арендных электросамокатах во Владимире стали строже: с 4 июля вступили в силу новые городские правила. Как рассказали на брифинге в мэрии, изменения направлены на наведение порядка и снижение числа нарушений и травм. С жалобами на хаотичную езду, оставленные посреди тротуаров самокаты и катания детей до 18 лет администрация сталкивается каждое лето.