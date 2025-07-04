За первое полугодие 2025 года владимирская прокуратура выявила серьезные нарушения в выплате зарплат. Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам плановых проверок было возбуждено пять

За первое полугодие 2025 года владимирская прокуратура выявила серьезные нарушения в выплате зарплат. Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам плановых проверок было возбуждено пять уголовных дел. Общая сумма задолженности – 1,2 миллиона рублей. У большинства компаний были финансовые возможности, чтобы выплатить людям заработанное. Но вместо этого деньги направлялись на другие цели – в том