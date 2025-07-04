Операторов, нарушающих правила, будут штрафовать.

Администрация Владимира готовится к внедрению новых, более строгих правил использования прокатных самокатов. Эти изменения призваны упорядочить работу операторов и повысить безопасность на улицах областной столицы.Новые нормы будут четко регламентировать максимальную скорость самокатов, включая ограничения на отдельных участках города. Также в планах определить разрешенные места для парковки и зоны, где проезд на самокатах будет запрещен. Операторов, нарушающих эти правила, будут штрафовать.Решение о введении новых правил обусловлено ростом числа инцидентов. городской Общественной палаты, только в мае текущего года восемь человек обратились в больницы с травмами, полученными из-за столкновений с самокатами. Власти также отмечают жалобы на курьеров, передвигающихся на велосипедах и мопедах, и планируют заняться регулированием этой сферы в будущем.