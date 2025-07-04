Во Владимирской области завершился основной этап сдачи ЕГЭ. По предварительным данным, 42 участника экзаменов набрали высший балл — 100. Из них 37 — выпускники этого года, остальные — прошлых

Во Владимирской области завершился основной этап сдачи ЕГЭ. По предварительным данным, 42 участника экзаменов набрали высший балл — 100. Из них 37 — выпускники этого года, остальные — прошлых лет. Больше всего стобалльников по русскому языку (13 человек) и химии (12). Самыми результативными стали школьники из Владимира. Также 100-бальники есть в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Муромском и