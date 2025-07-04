Общая готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 35%

Во Владимирской области готовятся к предстоящему отопительному сезону 2025/2026 годов. Региональное министерство ЖКХ уже массовые выездные проверки объектов жизнеобеспечения в различных районах, включая Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Петушинский, Судогодский и Юрьев-Польский.2 июля заместитель губернатора Сергей Волков провел совещание с руководителями ресурсных организаций и представителями местных властей, чтобы оценить ход подготовки. По состоянию на 2 июля, общая готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 35%, что на 3% выше, чем в прошлом году.Власти уверяют, что подготовка жилого фонда, теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей и запасов топлива идет по плану. В муниципалитетах разработаны действия по ликвидации возможных аварий, ведется промывка внутренних систем и другие необходимые работы.