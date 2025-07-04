Ведомство провело проверку после обращений граждан.

Благодаря вмешательству прокуратуры, жители Гороховца теперь смогут безопасно передвигаться по улице Гагарина. Надзорное ведомство провело проверку после обращений граждан, которые жаловались на отсутствие тротуара на участке от пересечения с улицей Строителей до дома №59. Это вынуждало пешеходов ходить по проезжей части, создавая угрозу дорожно-транспортных происшествий.Проверка обоснованность жалоб. Прокуратура внесла предписание ответственной дорожной организации, но получила ответ, что строительство тротуара запланировано лишь после 2030 года. Такой срок не устроил надзорное ведомство, и прокуратура подала иск в суд с требованием немедленно начать работы.Суд полностью удовлетворил иск, и в настоящее время на улице Гагарина уже приступили к строительству нового тротуара.