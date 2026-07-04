Пенсионеры из Владимирской области показали отличные результаты на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который недавно завершился в Рязани. Он объединил около 12 тысяч

Пенсионеры из Владимирской области показали отличные результаты на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который недавно завершился в Рязани. Он объединил около 12 тысяч участников из 80 регионов страны, а также 6 команд соотечественников из-за рубежа. Об этом рассказали в облправительстве. В финале выступили всего 207 «киберспортсменов», среди которых и представители нашего региона. Из пресс-релиза правительства