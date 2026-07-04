Это случилось после выявления медицинских противопоказаний.

Муромский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о прекращении действия водительских удостоверений 11 граждан. Ранее всем им права были выданы на законных основаниях, однако впоследствии у них выявили заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ. Жителей Владимирской области поставили на диспансерный учет к врачу-наркологу.Прокуратура указала, что такие диагнозы относятся к медицинским противопоказаниям к управлению транспортными средствами, однако ранее лица продолжали садиться за руль.Чтобы исключить угрозу для участников дорожного движения, городской прокурор подал иск о прекращении действия прав указанных граждан. Суд, изучив материалы, признал требования обоснованными и удовлетворил их.После вступления судебных актов в законную силу указанные лица утратят право управлять транспортными средствами до устранения обстоятельств, препятствующих получению водительского удостоверения.Исполнение решений находится под контролем городской прокуратуры.