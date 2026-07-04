С августа 2025 года за платную парковку в центре Владимира приходится платить по 40 рублей в час.

Мэрия Владимира планирует ввести абонементы на платные парковки в центре города. Их продажа была задумана при организации парковочного пространства, однако до сих пор водители платили за стоянку по часам.По постановлению мэрии, владимирцам станут доступны месячный абонемент и возможность оставлять автомобили на улицах Княгининская, Девическая, Никитская, Ильича, а также на участках 1-й и 2-й Никольской круглосуточно. Стоимость абонемента — 7200 рублей, что примерно равняется 240 рублей в день. Когда и как приобрести абонемент, в постановлении не указано.С августа 2025 года за платную парковку в центре установлена цена 40 рублей в час. Бесплатно можно ставить авто с 20 до 8 часов в будни, а также неограниченно по воскресеньям и праздникам. Льготы предусмотрены для спецтехники и служб, а также для многодетных, инвалидов, ветеранов, участников СВО и владельцев электромобилей. Остальным владимирцам абонемент может оказаться выгоднее для длительной парковки.